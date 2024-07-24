Синоптики предупреждают о грозе и граде на востоке Латвии

Во время грозы возможен порывистый ветер и град. Грозы ожидаются после 12:00.

⚠️Šodien vietām Latvijas austrumu daļā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, brāzmainu vēju, iespējama krusa. Negaiss saglabāsies līdz vakaram. pic.twitter.com/qlSirQ0qBe — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 24, 2024

Уже сообщалось, что в среду сохранится жаркая погода - воздух прогреется до +27 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет облачно, местами выглянет солнце. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозы с ливнями и порывистым ветром.

Температура воздуха повысится до +20...+25 градусов, на востоке страны - до +27 градусов.

В Риге временами между облаками будет выглядывать солнце, во второй половине дня пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в столице составит +22...+23 градуса.

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