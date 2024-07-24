Тепло, дожди и грозы: прогноз синоптиков на четверг

Местами дождь будет сильным, также ожидаются грозы. Ветер будет слабым, но во время грозы может стать порывистым.

Максимальная температура воздуха составит +20...+24 градуса на западе и +24...+29 градусов на востоке.

В Риге воздух прогреется до +23...+25 градусов.

Ночью в западных и центральных районах ожидаются ливни, местами сильные, с грозами.

На востоке страны будет частично облачно, без существенных осадков, при слабом ветре местами образуется туман, ухудшающий видимость.

Ночью в большинстве районов страны воздух остынет до +14...+19 градусов.

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