В четверг во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди

Во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами сильный, также ожидаются грозы.

Ветер будет слабым, но во время гроз может стать порывистым.

Максимальнаяе температура составит +20...+24 градуса на западе и +24...+29 градусов на востоке.

В Риге также будет переменная облачность, в середине дня возможны грозы и кратковременные дожди. Ветер останется слабым. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!