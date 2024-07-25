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В четверг во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

В четверг будет облачно с прояснениями, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами сильный, также ожидаются грозы.

Ветер будет слабым, но во время гроз может стать порывистым.

Максимальнаяе температура составит +20...+24 градуса на западе и +24...+29 градусов на востоке.

В Риге также будет переменная облачность, в середине дня возможны грозы и кратковременные дожди. Ветер останется слабым. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.

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