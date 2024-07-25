В пятницу ожидается жара до +30 градусов; местами пройдут дожди с грозами

В пятницу облака во многих местах принесут кратковременный дождь, местами сильные осадки, которые будут сопровождаться грозами, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
День не будет серым и мрачным, между облаками часто будет светить солнце, сообщают синоптики.
Сохранится слабый ветер, порывистый во время гроз.
Воздух прогреется до +21...+26 градусов на большей части Латвии и +30 градусов на востоке.
В ожидается переменная облачность, в течение дня возможны кратковременные ливни и грозы. Будет дуть легкий ветерок, а столбик термометра поднимется до +23...+24 градусов.
Видео: Змея в Кемерском национальном парке
Фото: Дождь в Риге
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