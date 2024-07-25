В пятницу ожидается жара до +30 градусов; местами пройдут дожди с грозами

День не будет серым и мрачным, между облаками часто будет светить солнце, сообщают синоптики.

Сохранится слабый ветер, порывистый во время гроз.

Воздух прогреется до +21...+26 градусов на большей части Латвии и +30 градусов на востоке.

В ожидается переменная облачность, в течение дня возможны кратковременные ливни и грозы. Будет дуть легкий ветерок, а столбик термометра поднимется до +23...+24 градусов.

Видео: Змея в Кемерском национальном парке

Фото: Дождь в Риге

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