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В пятницу ожидается жара до +30 градусов; местами пройдут дожди с грозами

rus.tvnet.lv/LETA
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Чайка летом. Иллюстративное фото.
Чайка летом. Иллюстративное фото. Фото: LAURENT EMMANUEL / AFP

В пятницу облака во многих местах принесут кратковременный дождь, местами сильные осадки, которые будут сопровождаться грозами, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День не будет серым и мрачным, между облаками часто будет светить солнце, сообщают синоптики.

Сохранится слабый ветер, порывистый во время гроз.

Воздух прогреется до +21...+26 градусов на большей части Латвии и +30 градусов на востоке.

В ожидается переменная облачность, в течение дня возможны кратковременные ливни и грозы. Будет дуть легкий ветерок, а столбик термометра поднимется до +23...+24 градусов.

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Фото: Дождь в Риге

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