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В пятницу в Латвии ожидается сильная жара

rus.tvnet.lv/LETA
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Чайка летом. Иллюстративное фото.
Чайка летом. Иллюстративное фото. Фото: LAURENT EMMANUEL / AFP

В пятницу в восточных регионах страны воздух прогреется до +29 градусов, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В других регионах страны температура воздуха составит +21...+26 градусов.

В течение дня во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами сильные, ожидаются грозы.

Дожди также пройдут ночью, местами образуется туман. Температура воздуха составит +13...+17 градусов.

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