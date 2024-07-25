В пятницу в Латвии ожидается сильная жара

В пятницу в восточных регионах страны воздух прогреется до +29 градусов, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В других регионах страны температура воздуха составит +21...+26 градусов.
В течение дня во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами сильные, ожидаются грозы.
Дожди также пройдут ночью, местами образуется туман. Температура воздуха составит +13...+17 градусов.
Видео: Змея в Кемерском национальном парке
Фото: Дождь в Риге
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