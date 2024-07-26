Синоптики предупреждают о грозе с сильными ливнями в восточной части Латвии

Гроза ожидается в период с 14 до 17 часов.

Местами возможен и град.

Галерея: Гроза в Риге

Прогноз на выходные

Выходные начнутся с теплой погоды и кратковременных дождей, а закончатся продолжительными и сильными осадками, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу ночью тучи принесут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер, в некоторых районах сгустится туман, затрудняющий видимость в утренние часы. Ночью воздух остынет до +13...+18 градусов.

В субботу в течение дня ожидается переменная облачность, ливни, возможны грозы. Температура воздуха составит +22...+27 градусов.

В воскресенье температура воздуха составит +17...+24 градуса. В регион придет активный циклон. Хотя его влияние на погоду Латвии будет зависеть от траектории движения, уже в воскресенье утром с юго-запада к Латвии подойдет обширная зона сильных и продолжительных дождей.

Дождь продолжится в течение ночи и в понедельник, причем в центральных и восточных районах возможны очень сильные ливни. В воскресенье также начнет постепенно усиливаться западный ветер, который в понедельник на большей части территории страны может достигнуть 20 метров в секунду.

На следующей неделе температура воздуха не превысит +25 градусов. С середины недели количество осадков будет постепенно уменьшаться, а ветер ослабнет.

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