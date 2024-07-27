В субботу ожидается жара до +27 градусов; местами пройдут дожди

Солнце будет чередоваться с облаками, которые местами, главным образом в восточных районах страны, принесут кратковременные дожди, локально вероятно формирование отдельных грозовых туч. Будет дуть слабый ветер, и воздух прогреется до +22…+27 градусов.

В Риге сквозь облака временами будет выглядывать солнце, однако днем ожидается сухая погода. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +25…+27 градусов.

Ультрафиолетовый индекс достигнет среднего уровня, поэтому следует избегать длительного пребывания под воздействием прямых солнечных лучей, так как это может быть опасно для здоровья.

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