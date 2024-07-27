В понедельник в Латвии ожидается сильная буря. Самые большие разрушения и наводнения возможны в Риге

В воскресенье с юго-запада придет циклон, который быстро усилится, а в понедельник направится на восток.

Значительное усиление ветра начнется в воскресенье вечером, и, согласно текущим прогнозам, наибольшую силу ветер наберет в понедельник ночью и в первой половине дня, когда в центральной части страны ожидаются порывы северного и северо-западного ветра до 22-27 метров в секунду, а в Риге и других местах на побережье Видземе возможны порывы до 30 метров в секунду.

Также прогнозируются сильные дожди. Ожидается, что в районе, пострадавшем от сильнейших ветров, выпадет и наибольшее количество осадков.

Местами - с наибольшей вероятностью на западе Видземе, включая столицу - общее количество осадков может превысить 100 и даже 150 миллиметров, что соответствует 150 литрам воды на квадратный метр.

Прогнозируется, что низменные территории местами будут затоплены, а несколько небольших рек выйдут из берегов.

Ожидается, что из-за приближающегося урагана и проливных дождей Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит красное - высшего уровня - предупреждение.