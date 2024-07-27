Вечером в воскресенье, 28 июля, в Латвии начнется буря, которая в понедельник, 29 июля, может стать одной из самых сильных летних бурь за всю историю наблюдений. Также ожидаются особенно сильные дожди, предупреждают синоптики.
В понедельник в Латвии ожидается сильная буря. Самые большие разрушения и наводнения возможны в Риге
В воскресенье с юго-запада придет циклон, который быстро усилится, а в понедельник направится на восток.
Значительное усиление ветра начнется в воскресенье вечером, и, согласно текущим прогнозам, наибольшую силу ветер наберет в понедельник ночью и в первой половине дня, когда в центральной части страны ожидаются порывы северного и северо-западного ветра до 22-27 метров в секунду, а в Риге и других местах на побережье Видземе возможны порывы до 30 метров в секунду.
Также прогнозируются сильные дожди. Ожидается, что в районе, пострадавшем от сильнейших ветров, выпадет и наибольшее количество осадков.
Местами - с наибольшей вероятностью на западе Видземе, включая столицу - общее количество осадков может превысить 100 и даже 150 миллиметров, что соответствует 150 литрам воды на квадратный метр.
Прогнозируется, что низменные территории местами будут затоплены, а несколько небольших рек выйдут из берегов.
Ожидается, что из-за приближающегося урагана и проливных дождей Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит красное - высшего уровня - предупреждение.
Жителям следует быть готовыми к чрезвычайным мерам и эвакуации, подробно ознакомиться с прогнозами погоды и следовать информации и указаниям ответственных учреждений.
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Напомним, что 7-8 октября прошлого года скорость ветра в центре Риги достигала 24 метров в секунду, в Даугавгриве и других местах побережья порывы ветра достигали 29 метров в секунду.
Тогда спасатели получили рекордное количество вызовов и совершили 1095 выездов на ликвидацию последствий урагана. На этот раз возможен аналогичный или даже больший ущерб.
Ожидается, что ветер сломает множество деревьев, дождь и буря нанесут большой ущерб садам и полям. Ветер и волны нанесут ущерб пляжной инфраструктуре, падающие деревья местами перекроют автомобильные и железные дороги, также возможны размывы дорог из-за наводнений.
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