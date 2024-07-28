Синоптики объявили два красных предупреждения! Сильнее всего буря ударит по Риге

Жителей призывают действовать активно, чтобы обезопасить себя во время экстремально сильного дождя. Ожидается, что под влиянием обильных осадков будут затоплены обширные территории, имущество и транспортная инфраструктура, зерновые поля и сады. Наводнение может представлять угрозу для жизни, может потребоваться эвакуация. Жителей призывают покинуть находящиеся под угрозой затопления территории и следовать всем указаниям ответственных органов.

В такой ситуации ожидаются повреждения дорожной инфраструктуры, на отдельных участках дороги могут стать не проезжаемы. Могут сложиться опасные условия проезда по дорогам из-за ухудшенной видимости и аквапланирования. Водителям следует считаться с тем, что для поездок потребуется запланировать более длительное время или выбрать альтернативный маршрут.

Кроме того, существует риск, что из-за плохой погоды будут нарушены подача электроэнергии и воды, а также телекоммуникационная связь.

Из-за наводнения во многих районах могут погибнуть посевы и посадки культурных растений.

Жителей призывают не выходить на попадающие в зону риска территории без критической необходимости.

О потенциальном воздействии сильного ветра метеорологи предупреждают, что риск будут представлять ломающиеся деревья и их ветви, незакрепленные предметы и крупные и тяжелые обломки, которые ветер будет поднимать в воздух. Ветер также может нанести обширные повреждения имуществу, дорожной инфраструктуре и нарушить электроснабжение, коммуникации, сообщение.