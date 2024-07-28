Синоптики объявили два красных предупреждения! Сильнее всего буря ударит по Риге

Из-за очень сильного дождя и грозы, ожидаемых в Латвии в воскресенье и понедельник, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил два красных предупреждения (самый высокий уровень) в центральной части страны.
Красные предупреждения объявлены в окрестностях Риги, в том числе в западной части Земгале и Видземе.
Красное предупреждение об экстремально сильном дожде будет действовать с 18:00 воскресенья до 12:00 понедельника, а красное предупреждение об экстремально сильных порывах ветра действует с 1:00 в ночь на понедельник до 9:00 понедельника.
Синоптики сообщают, что в воскресенье территорию Латвии с юго-запада начнет пересекать активный циклон, ожидаются продолжительные сильные дожди, а в центральных районах Латвии с вечера воскресенья дождь будет экстремально сильным, местами также ожидается гроза.
Дождь продолжится до понедельника, 29 июля. По мере отслеживания продвижения циклона и поступления новых прогнозов возможно изменение территории предупреждения.
Видео: Затопленная улица под Каменным мостом
Что касается ветра, то синоптики предупреждают, что во второй половине ночи в южных прибрежных районах залива ожидается северо-западный, северный ветер с экстремально сильными порывами ветра. В этом случае также возможно изменение территории предупреждения в соответствии с продвижением циклона и новыми прогнозами.
Под влиянием продолжительных и сильных осадков ожидается затопление низин. Начнет повышаться уровень воды в реках, в ближайшие дни окажутся затоплены поймы рек в центральных районах Латвии, предупреждают синоптики.
Жителей призывают действовать активно, чтобы обезопасить себя во время экстремально сильного дождя. Ожидается, что под влиянием обильных осадков будут затоплены обширные территории, имущество и транспортная инфраструктура, зерновые поля и сады. Наводнение может представлять угрозу для жизни, может потребоваться эвакуация. Жителей призывают покинуть находящиеся под угрозой затопления территории и следовать всем указаниям ответственных органов.
В такой ситуации ожидаются повреждения дорожной инфраструктуры, на отдельных участках дороги могут стать не проезжаемы. Могут сложиться опасные условия проезда по дорогам из-за ухудшенной видимости и аквапланирования. Водителям следует считаться с тем, что для поездок потребуется запланировать более длительное время или выбрать альтернативный маршрут.
Кроме того, существует риск, что из-за плохой погоды будут нарушены подача электроэнергии и воды, а также телекоммуникационная связь.
Из-за наводнения во многих районах могут погибнуть посевы и посадки культурных растений.
Жителей призывают не выходить на попадающие в зону риска территории без критической необходимости.
О потенциальном воздействии сильного ветра метеорологи предупреждают, что риск будут представлять ломающиеся деревья и их ветви, незакрепленные предметы и крупные и тяжелые обломки, которые ветер будет поднимать в воздух. Ветер также может нанести обширные повреждения имуществу, дорожной инфраструктуре и нарушить электроснабжение, коммуникации, сообщение.
Волны и повышение уровня воды угрожают прибрежной инфраструктуре, могут привести к размыву, разрушению дорог и зданий, затоплению обширных участков в низинах. Экстремально сильный ветер существенно затруднит любую деятельность на открытом пространстве, в целях безопасности необходимо отменить запланированные мероприятия на открытом воздухе.
Если гидрометеорологические условия приведут к разрушениям, угрожающим здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, об этом следует сообщать по единому номеру телефона экстренной помощи 112.
Для остальной части Латвии, которая находится дальше от Риги - Земгале, Селии, а также центральной и западной частей Видземе, - объявлено оранжевое предупреждение из-за сильного ветра и дождя.
Оранжевое предупреждение о сильном ветре объявлено и для относительно узкой прибрежной полосы от Вентспилса почти до Лиепаи. Для остальной части Латвии - большей части Курземе, по всей Латгале и восточной части Видземе - действует желтое предупреждение о ветре.
Как сообщалось, в ближайшие сутки погоду в Латвии будет определять нехарактерно сильный для лета циклон, наибольшие разрушения от ветра и дождей ожидаются в Земгале и на западе Видземе, особенно в столице, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
Галерея: Дождь в Риге
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