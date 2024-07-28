Синоптики рассказали, когда уменьшится интенсивность осадков и стихнет ветер

Как неоднократно сообщалось, новая неделя начнется в Латвии с активного циклона, который в понедельник принесет очень сильный ветер и интенсивные дожди, особенно в центральной части страны.

В следующие пару дней погода останется похожей: в некоторых районах пройдут сильные дожди, в отдельных местах ожидается и гроза.

С середины недели интенсивность осадков постепенно сократится, ветер тоже стихнет.

Согласно нынешнему прогнозу, август начнется с умеренно теплой погоды: по ночам во второй половине недели воздух будет остывать до +10...+18 градусов, а днем прогреется не более чем до +25 градусов, сообщает LVĢMC.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!