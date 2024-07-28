В Вентспилсе к 19 часам выпало более 70% месячной нормы осадков

В Вентспилсе количество осадков достигло 45 миллиметров, или 71% от месячной нормы, в Павилосте - 41 миллиметра, или 67%. На нескольких станциях наблюдения в Курземе, а также в Зосени количество осадков превысило 15 миллиметров.

Жители в соцсетях делятся фото и видеоматериалами, на которых видны затопленные улицы Вентспилса, однако проехать по ним можно.

Видео: Затопленная дорога под Каменным мостом в Риге

В воскресенье к вечеру интенсивность осадков в Латвии начала увеличиваться, усилился и ветер. К 19 часам самые сильные порывы ветра были в Вентспилсском порту.

Как уже сообщалось, самый сильный ветер и самые интенсивные осадки ожидаются в Латвии в ночь на понедельник и с утра, и сильнее всего они затронут южное побережье Рижского залива и Земгале, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.