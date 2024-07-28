В Вентспилсе к 19 часам выпало более 70% месячной нормы осадков

В воскресенье до 19 часов больше всего осадков выпало на западе Курземе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Вентспилсе количество осадков достигло 45 миллиметров, или 71% от месячной нормы, в Павилосте - 41 миллиметра, или 67%. На нескольких станциях наблюдения в Курземе, а также в Зосени количество осадков превысило 15 миллиметров.
Жители в соцсетях делятся фото и видеоматериалами, на которых видны затопленные улицы Вентспилса, однако проехать по ним можно.
Видео: Затопленная дорога под Каменным мостом в Риге
В воскресенье к вечеру интенсивность осадков в Латвии начала увеличиваться, усилился и ветер. К 19 часам самые сильные порывы ветра были в Вентспилсском порту.
Как уже сообщалось, самый сильный ветер и самые интенсивные осадки ожидаются в Латвии в ночь на понедельник и с утра, и сильнее всего они затронут южное побережье Рижского залива и Земгале, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.
Буря больше всего будет бушевать на побережье Рижского залива в Тукумском крае, а также в Юрмале, Марупском крае, в Риге и Адажском крае в период времени с позднего вечера воскресенья до утра понедельника. Во второй половине дня в понедельник северный, северо-западный ветер немного стихнет, но сохранится порывистым.
На побережье Рижского залива порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду, дальше от моря на юго-западе Видземе и в Земгале ожидаются порывы до 22-27 метров в секунду. В восточных районах Латвии, а также в большей части Курземе ветер будет гораздо слабее и существенного ущерба не нанесет.
Большая часть осадков ожидается до утра понедельника, несмотря на то, что местами сильные дожди возможны и днем. Самые сильные ливни прогнозируются в окрестностях Тукумса, Добеле, Елгавского края и западной части Бауского края, а также в Юрмале, Риге и пригороде - в Марупском, Олайнском, Кекавском, Саласпилсском, Ропажском и Адажском краях.
Галерея: Дождь в Риге
На упомянутой территории выпадет более 100 миллиметров осадков, местами количество дождя может достичь даже 200 миллиметров, или 30% от годовой нормы осадков. Ожидается затопление низменных районов, а также широкомасштабные наводнения, возможно, самые сильные за всю историю наблюдений.
Меньшие ливни прогнозируются в Латгале, Селии и юго-восточной части Видземе. Ожидается, что количество осадков в этом регионе не превысит 20-40 миллиметров и наводнений не будет.
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