Видео и фото Возможно, самый сильный шторм в истории Латвии: главное

В связи с экстремально сильными ливнями на отдельных участках могут возникнуть и риски наводнения, поэтому Sadales tīkls напоминает об индивидуальных мерах безопасности: следует по возможности позаботиться о том, чтобы влага не попадала на электроприборы личного пользования и электропроводку. В помещениях, подверженных риску затопления, рекомендуется вовремя прекратить подачу электричества, отключив выключатели электробезопасности - предохранители, или "пробки".

Кроме того, Sadales tīkls отмечает, что в случае грозы необходимо соблюдать правила безопасности при пользовании личными электроприборами и, если здание не оборудовано системами защиты от молнии и перенапряжения, во время грозы приводить электроприборы в действие опасно - их нужно отключить от розетки. Молния также может попасть в жилые дома или офисные здания, что приведет к резкому повышению напряжения в электросетях дома. Это перенапряжение может даже в 20 раз превышать рабочее напряжение электрооборудования, в результате чего оно может быть повреждено, что чревато опасными ситуациями, сообщает Sadales tīkls.