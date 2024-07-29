Видео и фото Возможно, самый сильный шторм в истории Латвии: главное

VUGD на данный момент не располагает информацией о пострадавших от бури или ливней людях.
Основной ущерб причинен деревьями, упавшими на проезжую часть дороги. По сравнению с другими бурями на этот раз нет звонков в связи с оторванными конструкциями зданий, рекламными плакатами, но есть более десяти вызовов в связи с упавшими на автомобили деревьями.
В связи с подъемом уровня воды эвакуация до сих пор никому не потребовалась, но были звонки с информацией о том, что в здание поступает вода. На улице Гану в Риге из подвального этажа дома эвакуированы три человека, а в общественном здании на бульваре Кронвалда в Риге из подвала откачана вода.
"Наш опыт показывает, что с наступлением утра количество вызовов возрастет, так как с началом активности населения будут замечены новые разрушения", - отмечает VUGD, поясняя, что спасатели в первую очередь реагируют на те вызовы, по которым возможна угроза жизни и здоровью человека, поэтому жителей призывают проявлять понимание и осознавать, что работы по ликвидации разрушений требуют немало времени.
VUGD напоминает, что опасность сохраняется, сильный ветер и осадки стихнут только к концу дня, поэтому служба призывает каждого, у кого есть возможность, сегодня остаться дома: работать удаленно, не посещать магазины и другие заведения, если это возможно. Жителей также просят не выходить на осмотр разрушений, это может быть опасно и затруднить работу ответственных служб. Чем более активно движение на улицах, тем сложнее проводить работы по ликвидации последствий, а сломанные ветром деревья могут упасть на людей и автомобили.