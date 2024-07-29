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Видео и фото Возможно, самый сильный шторм в истории Латвии: главное

rus.tvnet.lv
Обновлено 29 июля 2024, 09:16
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Последствия шторма в Латвии, утро 29 июля
Последствия шторма в Латвии, утро 29 июля Фото: TVNET aculiecinieks
  • Нет информации о пострадавших от бури или ливней людях
  • В Земгале и пригородах Риги перекрыты дороги
  • Буря повредила крышу Домского собора

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил два красных - самого высокого уровня опасности - предупреждения в связи с нетипично сильным штормом, который затронул центральную часть страны. TVNET увековечил ущерб от, возможно, самой сильной бури в истории Латвии. Собрали главное о последствиях непогоды в Латвии.

Буря в Латвии

Красное предупреждение об экстремально сильном дожде действует с 18:00 воскресенья до 12:00 понедельника, а красное предупреждение об экстремально сильных порывах ветра - с 1:00 ночи на понедельник до 9:00 понедельника.

Синоптики сообщают, что в воскресенье территорию Латвии с юго-запада начал пересекать активный циклон, в центральных районах Латвии с вечера воскресенья дождь был экстремально сильным, местами наблюдалась гроза.

В понедельник в целом по стране осадков будет меньше, чем минувшей ночью, а местами в Земгале и Видземе, в том числе в Риге, еще ожидаются сильные дожди, предупреждают синоптики.

Время от времени дождь будет идти на большей части страны, день ожидается преимущественно пасмурным. Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 13-18 метров в секунду, в первой половине дня местами до 23 метров в секунду, на южном побережье Рижского залива - до 28 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.

В Риге ожидается дождливая погода со штормовым ветром, временами возможен очень сильный дождь. Северный, северо-западный ветер утром в порывах будет достигать скорости 28 метров в секунду, днем скорость ветра ослабеет. Максимальная температура воздуха составит примерно +20 градусов.

Погоду определяет сильный циклон, его центр находится на севере Беларуси. В понедельник утром в Риге возможны одни из крупнейших в истории города наводнений, вызванных проливными дождями.

Ситуацию усугубит ветровой прилив - вызванный штормовым ветром подъем уровня воды в море, Даугаве, каналах и озерах.

Жители должны быть готовы к экстренным мероприятиям и эвакуации, детально ознакомиться с прогнозами погоды и следить за информацией и указаниями, предоставляемыми ответственными органами.

Видео: Разрушения от урагана в Риге. Сломано дерево, остановлено движение трамваев

Бесплатный общественный транспорт для водителей

Чтобы облегчить работу спасательных служб и уменьшить интенсивность движения в столице, в понедельник, 29 июля, во время очень сильных дождей и бури

водители смогут пользоваться общественным транспортом Rīgas satiksme - автобусами, троллейбусами и трамваями - бесплатно.

Как сообщил агентству LETA и. о. руководителя отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс, решение о введении в столице так называемых "штормовых билетов" в воскресенье на внеочередном заседании приняла муниципальная комиссия по гражданской обороне, и был издан соответствующий приказ исполнительного директора города.

Видео: Разрушения от бури в Риге, 29 июля

Поэтому сегодня действительным для проезда в общественном транспорте документом будет служить в том числе свидетельство о регистрации легкового транспортного средства. Так называемый техпаспорт автомобиля как пригодный для проезда документ необходимо будет предъявить только во время контроля, его не нужно показывать водителю транспортного средства.

Этой возможностью сможет воспользоваться любое совершеннолетнее лицо, иметь при себе водительское удостоверение не обязательно. Регистрационное удостоверение подтвердит, что транспортное средство в конкретный момент не участвует в дорожном движении, что является целью самоуправления, пояснил Вилемсонс.

Как сообщалось, из-за прогнозируемых экстремальных метеорологических условий Рижская дума распространила призыв к рижанам в понедельник, 29 июля, не выходить из дома.

Родителей маленьких рижан призывают не отправлять детей в детские сады, однако Рижское самоуправление обеспечит работу детских садов, если только не будет существенных нарушений в подаче воды и электричества.

Кроме того, самоуправление призывает не выходить на работу школьников, которые летом работают в учреждениях и на предприятиях Рижской думы.

Нарушения в движении общественного транспорта

Из-за ливней и бури в Риге во многих местах затруднено движение, сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme.

Из-за непогоды во многих районах города затоплены улицы, а также сломаны деревья, что затрудняет движение. "Поэтому просим считаться с задержками в пути", - объясняет предприятие.

На нескольких маршрутах общественного транспорта введены изменения и нарушено движение. Из-за сильного дождя образовались лужи, в результате чего затруднено движение трамваев 5-го и 7-го маршрутов. Изменения есть и в маршруте автобуса № 24, который из-за непогоды курсирует до Вецаки.

Перекрытые дороги

В Земгале и пригородах столицы на нескольких участках автодорог из-за вызванных бурей разрушений перекрыто или ограничено движение, сообщили агентству LETA представители Latvijas Valsts ceļi.

В связи с размывами и поваленными деревьями движение затруднено или закрыто на автодороге Рига (Скулте) - Лиепая (А9) у Калькиса, на автодороге на участке Рижской окружной дороги (А5) Саласпилс - Бабите возле Кекавы, на автодороге Рига - Сигулда - граница Эстонии (А2) возле Сигулды со стороны Аугшлигатне, на автодороге Пури - Ауце - Гривайши (P96) в Бене, на автодороге Кандава - Салдус (P109) возле Занте, на автодороге Рига - Эргли (P4) возле Ропажи, а также на автодороге Елгава - Добеле - Аннениеки (P97) возле Дорупе.

Водителям нужно считаться с тем, что на устранение последствий бури и восстановление движения потребуется время.

Со всеми ограничениями движения в связи с вызванными бурей разрушениями можно ознакомиться тут.

О размывах, упавших деревьях и других разрушениях на государственных автодорогах жителей призывают сообщать по телефону 80005555.

Галерея: Последствия непогоды в Юрмале

Проблемы с самолетами

В Рижском аэропорту в понедельник возможны изменения в расписании полетов, сказано в сообщении аэропорта.

В аэропорту отметили, что из-за сильного ветра в понедельник возможны изменения в расписании полетов: пассажиров призывают следить за актуальной информацией и в случае изменений связываться с авиакомпаниями.

По имеющейся сейчас информации, отменены рейсы латвийской национальной авиакомпании airBaltic в и из Хельсинки, а также в Вильнюс и из Вильнюса. Кроме того, несколько рейсов задерживаются.

Галерея: Последствия непогоды в Юрмале

Перебои с электричеством

Во время сильного дождя и ветра в ночь на понедельник в Земгале уже констатировано около 2000 незапланированных отключений в электросетях, свидетельствуют данные карты отключений на интернет-сайте Sadales tīkls.

Видео: Разрушения от урагана в Елгаве, 29 июля

По данным карты, больше всего отключений в электросетях в окрестностях Елгавы, Добеле, Бауски и Тукумса.

Между тем в остальной части Латвии количество незапланированных отключений в электросетях сравнительно невелико - около 80 отключений в Селии и около 20 отключений в Видземе. Число клиентов, оставшихся без электричества, обычно во много раз превышает количество отключений.

Sadales tīkls заранее предупреждало, что сегодня погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения, поэтому предприятие объявило повышенную оперативную готовность к устранению неполадок в электросети в усиленном режиме, в том числе ночью.

Sadales tīkls призывает жителей, у которых электроснабжение не нарушено, зарядить аккумуляторы мобильных телефонов, компьютеров и других используемых в повседневной жизни умных устройств.

Видео: Затопленная улица Нометню, Рига

Sadales tīkls подчеркивает, что в экстремальных погодных условиях небезопасно находиться на улице, в частности, следует проявлять осторожность вблизи воздушных линий электропередач и других электроустановок. Ни в коем случае нельзя приближаться к электролиниям, если на них упали и повисли деревья, ветки, видны оборванные провода электролинии или затоплены трансформаторы и распределительные шкафы. О таких опасных ситуациях следует незамедлительно сообщать

Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному телефону для информирования о повреждениях 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по номеру 112.

В связи с экстремально сильными ливнями на отдельных участках могут возникнуть и риски наводнения, поэтому Sadales tīkls напоминает об индивидуальных мерах безопасности: следует по возможности позаботиться о том, чтобы влага не попадала на электроприборы личного пользования и электропроводку. В помещениях, подверженных риску затопления, рекомендуется вовремя прекратить подачу электричества, отключив выключатели электробезопасности - предохранители, или "пробки".

Кроме того, Sadales tīkls отмечает, что в случае грозы необходимо соблюдать правила безопасности при пользовании личными электроприборами и, если здание не оборудовано системами защиты от молнии и перенапряжения, во время грозы приводить электроприборы в действие опасно - их нужно отключить от розетки. Молния также может попасть в жилые дома или офисные здания, что приведет к резкому повышению напряжения в электросетях дома. Это перенапряжение может даже в 20 раз превышать рабочее напряжение электрооборудования, в результате чего оно может быть повреждено, что чревато опасными ситуациями, сообщает Sadales tīkls.

Параллельно предприятие призывает следить за актуальной ситуацией в электросети на доступной на сайте www.sadalestikls.lv цифровой карте отключений, где собрана информация о зарегистрированных неисправностях электросети. Сообщать о еще не зарегистрированных повреждениях или замеченных дефектах электросети жителей призывают на сайте - участие населения помогает предприятию быстрее локализовать все участки повреждений и тем самым как можно скорее устранить перебои в электроснабжении. Карта доступна как через компьютер, так и в смарт-устройствах, отмечает Sadales tīkls.

Если повреждение находится в электросети среднего напряжения и житель зарегистрировал в Sadales tīkls свой мобильный телефон или электронную почту для получения оперативной информации, то примерно в течение 20 минут об отключении по адресу придет SMS или электронное письмо. Чтобы убедиться, что в момент прекращения электроснабжения информация будет получена, Sadales tīkls призывает на портале www.e-st.lv указать или обновить свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

Sadales tīkls также отмечает, что бури и грозы больше всего угрожают воздушным электролиниям, на которых есть голые провода. Такие электролинии составляют около 35% всей распределительной электросети. Sadales tīkls осуществляет регулярные инвестиции в переоборудование электролиний в кабельные линии с целью создания устойчивой к влиянию погоды электросети. В настоящее время доля изолированной электросети - подземных или воздушных кабельных линий - достигает уже 65%.

Вызовы VUGD

Больше всего вызовов в связи с бурей и дождями в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) до сих пор поступило из Юрмалы и Земгале.

Как сообщили в VUGD, к 6 часам служба получила около 400 заявок о необходимой помощи в ликвидации ущерба от сильного ветра и дождя. Больше всего вызовов в Юрмалу, откуда поступило более 160 звонков, а также в Земгале - в Елгаву и Елгавский край, Тукумский и Добельский края, из которых в общей сложности поступило более 100 вызовов.

Заявки жителей Риги о разрушениях начали поступать в середине ночи, и к утру их было примерно 100. В других регионах количество вызовов невелико.

VUGD на данный момент не располагает информацией о пострадавших от бури или ливней людях.

Основной ущерб причинен деревьями, упавшими на проезжую часть дороги. По сравнению с другими бурями на этот раз нет звонков в связи с оторванными конструкциями зданий, рекламными плакатами, но есть более десяти вызовов в связи с упавшими на автомобили деревьями.

В связи с подъемом уровня воды эвакуация до сих пор никому не потребовалась, но были звонки с информацией о том, что в здание поступает вода. На улице Гану в Риге из подвального этажа дома эвакуированы три человека, а в общественном здании на бульваре Кронвалда в Риге из подвала откачана вода.

"Наш опыт показывает, что с наступлением утра количество вызовов возрастет, так как с началом активности населения будут замечены новые разрушения", - отмечает VUGD, поясняя, что спасатели в первую очередь реагируют на те вызовы, по которым возможна угроза жизни и здоровью человека, поэтому жителей призывают проявлять понимание и осознавать, что работы по ликвидации разрушений требуют немало времени.

VUGD напоминает, что опасность сохраняется, сильный ветер и осадки стихнут только к концу дня, поэтому служба призывает каждого, у кого есть возможность, сегодня остаться дома: работать удаленно, не посещать магазины и другие заведения, если это возможно. Жителей также просят не выходить на осмотр разрушений, это может быть опасно и затруднить работу ответственных служб. Чем более активно движение на улицах, тем сложнее проводить работы по ликвидации последствий, а сломанные ветром деревья могут упасть на людей и автомобили.

"Это была очень тяжелая и даже экстремальная ночь для спасателей, которые во время сильного ветра и дождя отправляются с одного вызова на другой. Несколько команд спасателей всю ночь физически тяжело работают над тем, чтобы освободить дороги, автомобили и здания от упавших деревьев, вообще не возвращаясь в депо", - отмечает VUGD.

Буря повредила крышу Домского собора

Буря повредила крышу Домского собора, сообщил агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.

Он опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, что металлическая крыша церкви частично оторвана и раскачивается на ветру.

Ратниекс сообщил, что Домская площадь будет закрыта до устранения опасности, так как фрагменты крыши Домского собора могут оторваться от остальных конструкций крыши.

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