Когда буря успокоится?

В понедельник в целом по стране осадков будет меньше, чем минувшей ночью, а местами в Земгале и Видземе, в том числе в Риге, еще ожидаются сильные дожди, предупреждают синоптики.

Галерея: Последствия непогоды в Юрмале

Время от времени дождь будет идти на большей части страны, день ожидается преимущественно пасмурным. Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 13-18 метров в секунду, в первой половине дня местами до 23 метров в секунду, на южном побережье Рижского залива - до 28 метров в секунду.

Видео: Потоп в Елгаве, 29 июля

Видео: Разрушения в Елгаве, 29 июля

Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.

В Риге ожидается дождливая погода со штормовым ветром, временами возможен очень сильный дождь. Северный, северо-западный ветер утром в порывах будет достигать скорости 28 метров в секунду, днем скорость ветра ослабеет. Максимальная температура воздуха составит примерно +20 градусов.

Галерея: Буря в Риге и Юрмале 29 июля

Погоду определяет сильный циклон, его центр находится на севере Беларуси.

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