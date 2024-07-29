Фото и видео В Юрмале буря нанесла масштабный ущерб

Галерея: Последствия непогоды в Юрмале, кадры очевидца

Галерея: Последствия непогоды в Юрмале, 29 июля

Из-за разрушений, вызванных ураганом, электроснабжение в понедельник в 10:00 нарушено примерно у 37 000 клиентов оператора распределительной сети Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании.

В компании отметили, что самые обширные нарушения по-прежнему наблюдаются в Елгавском, Тукумском, Олайнском и Добельском краях. Растет и количество обращений о повреждениях от клиентов.

Повреждения электросети происходят не только в инфраструктуре Sadales tīkls, но и на 110-киловольтовых электролиниях, управляемых Augstsprieguma tīkls.

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Во многих местах повреждения сложные - на провода упали крупные деревья, местами ветер ломал и электрические столбы, отметили в компании.

Сотрудники Sadales tīkls и дополнительно привлеченные подрядчики продолжают работать над скорейшим восстановлением электроснабжения. Над устранением неполадок в районах, пострадавших от стихии, работают около 300 специалистов. Где это возможно, электроснабжение клиентам мгновенно восстанавливается.

В компании отметили, что в ситуациях сложных и обширных повреждений восстановление электроснабжения может занять больше времени. Доступ к повреждениям могут затруднить поваленные ураганом деревья на дорогах, а также затопленные под влиянием дождей территории.

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Sadales tīkls напоминает, что в экстремальных погодных условиях небезопасно находиться на улице, ни в коем случае нельзя приближаться к электролиниям, если на них лежат деревья, ветки или видны оборванные провода электролинии. Нельзя подходить и к затопленным трансформаторам или распределительным шкафам. О таких опасных ситуациях нужно сообщать Sadales tīkls.

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Как уже сообщалось, Латвию с вечера воскресенья, 28 июля, пересекает активный циклон, несущий экстремально сильный, продолжительный дождь и сильные порывы ветра.

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