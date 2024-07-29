За сутки в Риге выпало 145% месячной нормы осадков

А в Даугавгриве с воскресенья до 12:00 понедельника выпало 104 миллиметра осадков.

Ранее наибольшее количество осадков, зарегистрированное за 24 часа на метеорологической станции в центре города, составило около 55 миллиметров в сентябре 2017 года и июле 2010 года.

Больше, чем в Риге, за последние сутки выпало осадков в окрестностях Юрмалы и местами в Земгале. По данным LVĢMC, в Добеле выпало 117 миллиметров осадков, или 152% месячной нормы, а в Калнциемсе к 9:00 часам понедельника зарегистрировано 193 миллиметра осадков, что соответствует 218% июльской нормы и 28% среднегодового количества осадков.

Видео: Последствия бури на Бастионной горе

Ранее наибольшее количество осадков, зарегистрированное на государственных станциях наблюдений за одни сутки, составило 160,2 миллиметра 9 июля 1973 года в Вентспилсе.

Сильнейшие порывы ветра были ночью и утром на южном побережье Рижского залива и в Земгале. Согласно замерам LVĢMC, скорость северного, северо-западного ветра в порывах в Добеле достигала 25 метров в секунду, в центре Риги - 27,4 метра в секунду. В Юрмале, где зафиксированы наибольшие разрушения от бури, государство не проводит метеорологических измерений.

Видео: Последствия бури на улице Упиша

В понедельник в полдень в Риге и местами в Земгале сохраняются порывы ветра до 20-22 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы продолжится стихание ветра, но местами еще ожидаются сильные дожди.

Галерея: Последствия бури в Риге

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