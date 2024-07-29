Второй год подряд от бури сильно пострадал Терветский природный парк

В результате сильных порывов ветра и ливней был нанесен существенный ущерб туристической инфраструктуре и лесонасаждениям, в связи с чем прогулочные тропы для посетителей сейчас небезопасны и парк закрыт до выявления разрушений и уборки опасных деревьев.

Представители природного парка обещают проинформировать о дальнейшем развитии событий.

Кроме того, они призывают заботиться о своей безопасности и не ходить в парк просто из интереса. Из-за разрушений от бури также закрыты расположенные рядом достопримечательности.

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