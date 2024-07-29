Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на ближайшее время

Небо в основном будет покрыто облаками, в Курземе облаков будет меньше. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду на побережье. Температура воздуха понизится до +14...+19 градусов.

В течение дня ожидается частично облачная погода, в восточных районах возможны ливни и грозы. Северо-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +20...+23 градусов.

В Риге в ночные и утренние часы ожидается кратковременный дождь, днем осадков не будет, временами выглянет солнце, ожидаются порывы северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит +18 градусов ночью и +21 градус днем.

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