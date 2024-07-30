Во вторник днем местами ожидаются новые ливни с грозами

Во второй половине дня в восточных районах образуются новые дождевые облака, местами пройдут сильные дожди и грозы.

Когда солнце пробьется сквозь облака, температура по всей стране поднимется до +20...+23 градусов.

Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, порывами до 11-16 метров в секунду.

В Риге в первой половине дня возможны кратковременные дожди, ливни и грозы. Во второй половине дня облаков станет мало, а температура воздуха достигнет +21 градуса. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Западный край уходящего циклона продолжает оказывать влияние на погоду.

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