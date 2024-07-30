Во вторник днем местами ожидаются новые ливни с грозами

Во вторник утром во многих районах центральной и восточной Латвии по-прежнему ожидаются дожди, местами грозы, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня в восточных районах образуются новые дождевые облака, местами пройдут сильные дожди и грозы.
Когда солнце пробьется сквозь облака, температура по всей стране поднимется до +20...+23 градусов.
Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, порывами до 11-16 метров в секунду.
В Риге в первой половине дня возможны кратковременные дожди, ливни и грозы. Во второй половине дня облаков станет мало, а температура воздуха достигнет +21 градуса. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Западный край уходящего циклона продолжает оказывать влияние на погоду.
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