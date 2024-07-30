В некоторых районах в бассейне Лиелупе уровень воды поднялся более чем на два метра

Самый стремительный подъем уровня воды отмечен в притоках левого берега Лиелупе, а в самой Лиелупе уровень воды в последние сутки немного понизился.

В Свете, под Узини, уровень воды поднялся с воскресенья более чем на два метра. Чтобы выйти на самый высокий уровень за последние годы, отмеченный в весеннем паводке 2010 года, воде пришлось бы подняться еще на метр.

В Берзе возле Ливберзе уровень воды повысился на 2,4 метра, пока находясь на полтора метра ниже отметки крупнейших за последние годы наводнений.

В Мисе, возле Лиелвейси, в Кекавском крае, уровень воды поднялся на 2,2 метра. Тут тоже осталось больше метра, чтобы вода достигла самой высокой отметки последних лет.

В Мусе возле Бауски уровень воды существенно не повысился.