В некоторых районах в бассейне Лиелупе уровень воды поднялся более чем на два метра

После сильных дождей продолжает повышаться уровень воды в реках, особенно в бассейне Лиелупе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самый стремительный подъем уровня воды отмечен в притоках левого берега Лиелупе, а в самой Лиелупе уровень воды в последние сутки немного понизился.
В Свете, под Узини, уровень воды поднялся с воскресенья более чем на два метра. Чтобы выйти на самый высокий уровень за последние годы, отмеченный в весеннем паводке 2010 года, воде пришлось бы подняться еще на метр.
В Берзе возле Ливберзе уровень воды повысился на 2,4 метра, пока находясь на полтора метра ниже отметки крупнейших за последние годы наводнений.
В Мисе, возле Лиелвейси, в Кекавском крае, уровень воды поднялся на 2,2 метра. Тут тоже осталось больше метра, чтобы вода достигла самой высокой отметки последних лет.
В Мусе возле Бауски уровень воды существенно не повысился.
Уровень воды стремительно поднимается и в нескольких реках Курземе и Видземе. В верховьях Венты он поднялся даже на два с половиной метра, но на берегах Венты нет угрозы наводнения. Примерно на метр уровень воды поднялся в Барте, Циецере и Абаве, а также в притоке Абавы, Имуле.
В реках Видземе большой рост уровня воды ожидается в ближайшие дни.
На юго-востоке и северо-западе страны нет предупреждения о высоком уровне воды в реках, в остальной стране гидрологи объявили желтое предупреждение, а в Земгале и на юго-западе Видземе действует предупреждение оранжевой степени о предстоящем затоплении более обширных территорий вблизи водоемов.
Ранее сообщалось, что самые сильные дожди в воскресенье и понедельник были возле Юрмалы и в Земгале. Уровень осадков в Калнциемсе достиг почти 200 миллиметров, что соответствует более четверти годовой нормы осадков, и столь сильный дождь в Латвии был зарегистрирован впервые в истории наблюдений.
Температура воды - +16..+22 градуса, местами на побережье Рижского залива она понизилась до +13..+15 градусов.
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