В среду в Латвию вернется солнечная погода

Ночью западный ветер будет слабым или умеренным, а температура воздуха понизится до +11...+14 градусов, на восточном побережье она не опустится ниже +16...+18 градусов. В начале ночи местами на востоке страны еще пройдут кратковременные дожди.

Днем лишь несколько крупнейших кучевых облаков принесут кратковременные дожди, осадки в основном ожидаются в восточной части Латвии. Западный ветер на побережье и под дождевыми облаками порывами усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +20...+24 градуса.

В Риге в последний день июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром будет дуть слабый западный ветер и воздух остынет до +14 градусов, днем умеренный ветер будет дуть с северо-запада и столбик термометра поднимется до +23 градусов.

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