В Латвии понижен уровень угрозы наводнения, но местами уровень воды продолжит повышаться

В службе отметили, что в центральной части Латвии выпало экстремально много осадков. Интенсивные и продолжительные дожди уже привели к наводнениям в низинах и на обжитых территориях, началось затопление пойм рек и более низких участков на их берегах. Наиболее стремительное повышение уровня воды наблюдалось в реках бассейна Лиелупе.

Сегодня осадки ожидаются в восточных районах, повышение уровня воды продолжится и в реках Салаца, Гауя и бассейна Даугавы. В последующие дни повысится уровень воды и будут затоплены более обширные территории вблизи водоемов.

Желтый уровень предупреждения будет действовать до 2 августа.

Галерея: Последствия бури в Юрмале

Как сообщалось, с вечера воскресенья до утра вторника в контакт-центр VUGD поступило около 1300 заявок на помощь в ликвидации разрушений, причиненных ветром и дождем, большинство из которых уже устранены.

Больше всего заявок, или почти 600, поступило от жителей Риги, а в Юрмале и Рижском регионе о причиненных ветром разрушениях жители сообщали почти 500 раз. В Земгале зафиксировано 200 разрушений, в Курземе - 25, в Видземе - 13, в Латгале - два.

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