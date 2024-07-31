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Среда будет, в основном, солнечной, местами пройдут кратковременные дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето. Иллюстративное фото.
Лето. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В среду, 31 июля, в Латвии будет светить солнце, во второй половине дня и вечером местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Более высокая вероятность осадков в Видземе и Латгале. Будет дуть умеренный западный ветер, который в порывах усилится до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, осадки маловероятны. При умеренном западном ветре воздух прогреется до +23...+24 градусов.

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