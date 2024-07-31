В конце недели погода будет умеренно теплой

В конце этой недели на большей части Латвии ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха сохранится на нынешнем уровне, прогнозируют синоптики.
Во второй половине рабочей недели во многих местах пройдут кратковременные дожди, больше дождевых облаков будет в Видземе, а самая сухая погода ожидается в Курземе. Местами возможна гроза с порывистым ветром; порывы западного, северо-западного ветра до 15 метров в секунду ожидаются и на Видземском побережье.
В первые выходные августа солнце будет чередоваться с облаками, которые принесут на большую часть страны кратковременные дожди, местами ожидаются ливни с грозами. Ветер - западный, преимущественно слабый до умеренного.
Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, на побережье - до +17. Максимальная температура воздуха в выходные дни составит +19...+24 градуса.
Согласно нынешним прогнозам, на следующей неделе воздух станет на пару градусов теплее, преимущественно будет дуть слабый ветер, временами пройдут дожди и местами прогремит гром, в ночные и утренние часы возможен туман.
Резких изменений погоды в августе пока не прогнозируется.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!