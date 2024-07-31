В конце недели погода будет умеренно теплой

Во второй половине рабочей недели во многих местах пройдут кратковременные дожди, больше дождевых облаков будет в Видземе, а самая сухая погода ожидается в Курземе. Местами возможна гроза с порывистым ветром; порывы западного, северо-западного ветра до 15 метров в секунду ожидаются и на Видземском побережье.

В первые выходные августа солнце будет чередоваться с облаками, которые принесут на большую часть страны кратковременные дожди, местами ожидаются ливни с грозами. Ветер - западный, преимущественно слабый до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, на побережье - до +17. Максимальная температура воздуха в выходные дни составит +19...+24 градуса.

Согласно нынешним прогнозам, на следующей неделе воздух станет на пару градусов теплее, преимущественно будет дуть слабый ветер, временами пройдут дожди и местами прогремит гром, в ночные и утренние часы возможен туман.

Резких изменений погоды в августе пока не прогнозируется.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!