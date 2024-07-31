В четверг местами ожидаются грозы

В ночь на 1 августа кратковременный дождь пройдет лишь в некоторых районах Латгале и Видземе. Небо частично закроют облака, будет дуть слабый западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +11...+15 градусов, на побережье - до +17 градусов.

Утром и днем ожидаются кратковременные осадки, грозы наиболее вероятны в восточной части страны. Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, на Видземском побережье и при грозе порывами до 15 метров в секунду. Между облаками выглянет солнце, а воздух прогреется до +19...+23 градусов.

В Риге в первый день августа ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ночью подует легкий ветерок, столбик термометра опустится до +15 градусов. Днем северо-западный ветер будет порывами достигать 14 метров в секунду, а температура будет держаться в районе +20 градусов.

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