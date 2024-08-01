Фото и Видео Впечатляюще! В Павилосте наблюдались водяные столбы

Гатис Пуцитис отправил свое видео метеорологу Тому Брицису, который поделился им в соцсети X (ранее Twitter).

Ūdensstabs Pāvilostā.

Video: Gatis R. Pūcītis pic.twitter.com/XKB6q2qssj — Toms Bricis (@boms_tricis) August 1, 2024

Каспарс, житель Павилосты, со своим сыном также запечатлел удивительное природное явление, описав увиденное как "фестиваль водяных столбов"!

Каспарс говорит, что "вообще в Павилосте то и дело видно водные столбы, но обычно один за другим и дальше от берега".

Галерея: Водяные столбы в Павилосте

Видео: Водяные столбы в Павилосте

Водяные столбы появляются, когда более прохладная воздушная масса поднимается над прогретыми водами Балтийского моря, как это произошло в конце жары этого лета.

Теплые воды верхних слоев моря нагревают прохладный воздух, он быстро поднимается, образуется турбулентность, которая при хорошем совпадении превращается в вихрь.

Видео: Водяные столбы в Павилосте

Водяные столбы очень впечатляют, но по большей части они не слишком опасны для тех, кто находится на берегу. Когда водяной столб достигает берега, он чаще всего исчезает уже на пляже и в районе дюн, потому что его единственный источник энергии - это теплая водная поверхность.

Это природное явление в Балтийском море давно известно и широко распространено. Например, в начале этого века водяные столбы на латвийском побережье назывались "водяными штанами", и такое название встречается и в научно-популярных публикациях 1930-х годов.

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