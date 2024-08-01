В пятницу на большей части Латвии осадков не ожидается

Ночью в Курземе будет мало облаков, в восточной части страны их будет больше, местами возможен небольшой дождь. На Видземском побережье будет дуть слабый западный, северо-западный ветер порывами до 13 метров в секунду.

Днем небо Латвии частично затянут облака, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в восточных регионах. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, на побережье будет +17 градусов; днем потеплеет до +19...+24 градусов.

В Риге в первую пятницу августа ожидается легкая и переменная облачность, без осадков. Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +13 градусов на юге до +17 градусов на севере, днем температура повысится до +21...+22 градусов.

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