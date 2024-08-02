На следующей неделе в Латвию вернется жара

И эти выходные, и следующая рабочая неделя будут относительно солнечными, ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные часы местами будет образовываться туман.

До середины недели ветер будет дуть преимущественно с запада и севера.

Минимальная температура составит +10...+15 градусов ночью и до +17 градусов на побережье, а в в ночь на субботу местами в западных и южных районах страны похолодает до +8 градусов.

В конце этой недели воздух прогреется до +19...+24 градусов, в начале следующей - до +22...+26 градусов, максимальная температура в отдельных районах побережья составит около +20 градусов.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в следующие пятницу и субботу на большей части территории страны температура повысится до +27...+29 градусов. Далее возможен циклон с осадками и усилением ветра.

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