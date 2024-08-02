В субботу местами пройдут кратковременные дожди

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге день пройдет без значительных осадков. Будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха составит +20...+22 градуса.

Когда светит солнце, индекс ультрафиолетового излучения достигает среднего уровня, поэтому люди должны стараться быть осторожными и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Галерея: Погода в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!