В субботу пройдут кратковременные дожди

Облачность будет переменной. Ночью и утром местами в Видземе пройдут кратковременные дожди, днем осадки возможны и в других регионах.

Ночью ожидается слабый ветер и безветрие, на Видземском побережье сохранится западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. В некоторых районах сформируется туман. На большей части страны воздух остынет до +8...+13 градусов, на Видземском побережье температура не опустится ниже +15...+17 градусов.

Днем будет дуть небольшой западный, северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +19...+24 градусов.

В Риге днем возможен кратковременный дождь, временами будет светить солнце. Ветер - слабый западный, северо-западный. Температура воздуха ночью будет колебаться около +15 градусов, а местами в пригороде опустится до +10 градусов. Днем температура воздуха составит +21 градус.

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