Плохое качество воды: на многих пляжах Юрмалы и Риги запрещено или не рекомендуется купаться

Инспекция здравоохранения (VI) установила ограничения на купание для большинства официальных мест для купания в Юрмале и Риге, поскольку микробиологическое качество воды не соответствует требованиям, сообщили в VI.
Купаться запрещено в Риге на пляже в Румбуле и на Кипсале, а также в Гауе на Сигулдском пляже.
Кроме того, Инспекция здравоохранения сохранила рекомендацию не купаться на Луцавсале, в заливе Луцавсалы, в Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли.
В Юрмале на пляжах в Вайвари, Асари, Меллужи, Каугури и Пумпури запрет на купание установлен в связи с тем, что, согласно информации самоуправления, в места выхода дождевой воды на побережье Рижского залива в Юрмале сейчас поступают водные массы с ранее затопленных территорий.
Инспекция здравоохранения также не рекомендует купаться в реке Лиелупе на улице Эзеру и в Приедайне, так как в отдельных местах в Лиелупе просочилась дождевая вода из, возможно, загрязненных мест.
Инспекция здравоохранения также советует не купаться на городском пляже в Саласпилсе и на озере Салдус.
В свою очередь, пляж "Липушки" на озере Разнас по-прежнему закрыт в связи с тем, что в зоне для купания ведутся строительные работы, а купание на строительном объекте запрещено.
Купание разрешено на официальных пляжах Курземе и Латгале. В начале следующей недели станут известны микробиологические показатели воды для купания еще в 14 официальных местах купания.
Специалисты проанализировали пробы воды для купания на официальных пляжах во внутренних и морских водах с 29 по 31 июля.
В лаборатории определяют два микробиологических показателя - концентрацию кишечных палочек и кишечных энтерококков в воде. Эти показатели служат индикаторами для выявления возможного фекального загрязнения воды и могут указывать на наличие в воде болезнетворных патогенных бактерий и вирусов.
Визуально при отборе проб воды оценивают цвет воды, особое внимание обращают на плавающие в воде отходы и нефтепродукты, а также на процесс размножения цианобактерий.
Если результаты анализов проб воды мест для купания покажут, что вода соответствует требованиям, то купание будет разрешено.
Если качество воды для купания не соответствует требованиям, инспекция установит ограничения на купание – рекомендацию не купаться или запрет на купание.
Рекомендацию не плавать следует соблюдать чувствительным группам населения - маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, чья иммунная система ослаблена - а вот запрет на купание должен соблюдать каждый.
Следующие лабораторные исследования воды всех официальных мест купания пройдут 26 и 27 августа.
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