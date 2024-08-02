Плохое качество воды: на многих пляжах Юрмалы и Риги запрещено или не рекомендуется купаться

Купаться запрещено в Риге на пляже в Румбуле и на Кипсале, а также в Гауе на Сигулдском пляже.

Кроме того, Инспекция здравоохранения сохранила рекомендацию не купаться на Луцавсале, в заливе Луцавсалы, в Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли.

В Юрмале на пляжах в Вайвари, Асари, Меллужи, Каугури и Пумпури запрет на купание установлен в связи с тем, что, согласно информации самоуправления, в места выхода дождевой воды на побережье Рижского залива в Юрмале сейчас поступают водные массы с ранее затопленных территорий.

Инспекция здравоохранения также не рекомендует купаться в реке Лиелупе на улице Эзеру и в Приедайне, так как в отдельных местах в Лиелупе просочилась дождевая вода из, возможно, загрязненных мест.

Инспекция здравоохранения также советует не купаться на городском пляже в Саласпилсе и на озере Салдус.