Видео В Елгаве снова затопило улицы. Зафиксированы сильные ливни с интенсивным градом

2 августа из-за подъема уровня воды в Свете стали затапливаться некоторые места в Елгавском крае и Елгаве. Теперь улицы города снова заполнены водой, на этот раз зафиксированы очень сильные ливни и интенсивный град, сообщил на платформе Х метеоролог Мартинс Бергштейнс.
По словам Бергштейнса, в городе также констатирована гроза. За короткое время зафиксировано большое количество осадков.
Jelgavā šobrīd tas, ko vajadzēja vismazāk - ļoti stipra lietusgāze ar intensīvu krusu un pērkona negaisu. Atkal ļoti liels nokrišņu daudzums, īsā laikā. Ielas pludo. pic.twitter.com/Xo6EetTW3W— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) August 3, 2024
Nepilnās 10 minūtēs nokrišņu daudzums pilsētas centrā, pēc privātās meteoroloģiskās stacijas provizoriskajiem datiem sasniedz 17,4 mm. Pilsētas nomalē tikai knapi 5 mm. https://t.co/2btDSlJArg pic.twitter.com/RNLYtTj0Rc— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) August 3, 2024
Как сообщалось, этой ночью уровень воды в реке Свете продолжал повышаться - частично затопило дорогу Буриню от дороги Витолу до Буриньского моста, свидетельствует информация на сайте Елгавского городского самоуправления.
Тем временем в Лиелупе и реке Платоне уровень воды упал, что позволяет прогнозировать, что и в Свете уровень воды может понизиться.
Как сообщили в муниципальном учреждении Pilsētsaimniecība, по-прежнему закрыты подтопленные в пятницу участки улиц.
Закрыто движение по дороге Бара от дороги Буриню до дороги Миезитес, на участке дороги Миезитес от ул. Сниега до дороги Кулиню, где установлены барьеры. На дороге Буриню со стороны Баложи установлен направляющий указатель.
Кроме того, в пятницу вечером на ул. Палиенас возле ул. Терветес водоотводная труба была заблокирована мешками с песком, чтобы ограничить поток воды.
Тем временем информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) свидетельствует о том, что в притоках левого берега Лиелупе, в том числе в Свете, повышение уровня воды остановилось. Уровень воды стабилизировался, однако его понижение ожидается только на следующей неделе, прогнозирует LVĢMC.
LVĢMC ожидает, что и в Мусе в выходные начнется более стремительный рост уровня воды, который может достичь опасности, соответствующей желтому уровню предупреждения.
Как сообщалось, в пятницу из-за подъема уровня воды в Свете была затоплена пойма реки в Елгавском крае и Елгаве, выяснило агентство LETA в самоуправлениях.
Жителей, нуждающихся в помощи или эвакуации, призывают обращаться в Центр оперативной информации самоуправления по телефону 8787 или писать на электронную почту info@poic.jelgava.lv.
Жителям Светской волости при необходимости эвакуации следует связаться с Эдгаром Гринофсом, главой Светской волостной управы, по телефону 29522868.
Государственная пожарно-спасательная служба также отмечает, что непрерывно находится на связи с самоуправлениями.
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