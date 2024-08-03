Видео В Елгаве снова затопило улицы. Зафиксированы сильные ливни с интенсивным градом

Кроме того, в пятницу вечером на ул. Палиенас возле ул. Терветес водоотводная труба была заблокирована мешками с песком, чтобы ограничить поток воды.

Тем временем информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) свидетельствует о том, что в притоках левого берега Лиелупе, в том числе в Свете, повышение уровня воды остановилось. Уровень воды стабилизировался, однако его понижение ожидается только на следующей неделе, прогнозирует LVĢMC.

LVĢMC ожидает, что и в Мусе в выходные начнется более стремительный рост уровня воды, который может достичь опасности, соответствующей желтому уровню предупреждения.

Как сообщалось, в пятницу из-за подъема уровня воды в Свете была затоплена пойма реки в Елгавском крае и Елгаве, выяснило агентство LETA в самоуправлениях.

Жителей, нуждающихся в помощи или эвакуации, призывают обращаться в Центр оперативной информации самоуправления по телефону 8787 или писать на электронную почту info@poic.jelgava.lv.

Жителям Светской волости при необходимости эвакуации следует связаться с Эдгаром Гринофсом, главой Светской волостной управы, по телефону 29522868.

Государственная пожарно-спасательная служба также отмечает, что непрерывно находится на связи с самоуправлениями.

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