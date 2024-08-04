Готовиться ли к новым ливням? Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на неделе

В ночь на понедельник и днем местами возможен кратковременный дождь, во второй половине дня - и гроза. В ночь на вторник осадки ожидаются лишь местами, однако днем кратковременные дожди пройдут уже на большей части территории страны, на востоке облака принесут сильные ливни с грозами.

В среду погода не изменится - ночью местами, а днем уже по всей стране пройдут кратковременные дожди. При слабом или умеренном северном ветре ночью и в утренние часы в отдельных районах образуются туман и дымка, которые будут затруднять видимость.

Минимальная температура воздуха в темное время суток будет составлять +10...+15 градусов, в прибрежных районах будет теплее - до +14...+18 градусов, в свою очередь днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Во второй половине рабочей недели и на выходных погодные условия будет устанавливать область низкого давления, в связи с чем облачность увеличится, и в четверг в западных районах облака принесут небольшой дождь, а в пятницу и субботу территорию страны пересечет уже более обширная зона осадков с интенсивным дождем.

В воскресенье зона осадков отступит, и небольшой дождь ожидается лишь местами. Усилится южный, юго-западный ветер, с пятницы его порывы будут достигать скорости 15-16 метров в секунду.

Температура воздуха сохранится в тех же границах - по ночам столбик термометра будет опускаться до +12...+18 градусов, а днем - повышаться до +19...+25 градусов.

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