Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

В ночь на понедельник местами ожидается кратковременный дождь, днем возможны грозы. В ночь на вторник дождь ожидается лишь местами, а днем кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны, на востоке пройдут сильные ливни и грозы.

Среда будет похожей, с кратковременными дождями ночью местами и днем во многих местах.

Минимальные ночные температуры составят +10...+15 градусов, в прибрежных районах будет теплее - +14...+18 градусов, днем потеплеет до +20...+25 градусов.

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Во второй половине рабочей недели и в выходные дни погоду будет формировать область низкого давления, которая увеличит количество облаков и принесет небольшие дожди в западные районы в четверг, а в пятницу и субботу через территорию страны пройдет более обширная зона осадков, которая отступит в воскресенье.

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