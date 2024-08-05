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Во вторник местами ожидаются дожди и грозы

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

Во вторник местами в Латвии пройдут кратковременные дожди. В отдельных местах ожидаются грозы с очень сильными осадками, прогнозируют синоптики.

Будет дуть преимущественно слабый северный, северо-западный ветер, под грозовыми тучами он станет порывистым.

Между облаками будет проглядывать солнце. Максимальная температура воздуха составит +20...+25 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь, периодически будет светить солнце, ожидается слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +21...+22 градусов.

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