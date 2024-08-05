Во вторник местами ожидаются дожди и грозы

Будет дуть преимущественно слабый северный, северо-западный ветер, под грозовыми тучами он станет порывистым.

Между облаками будет проглядывать солнце. Максимальная температура воздуха составит +20...+25 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь, периодически будет светить солнце, ожидается слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +21...+22 градусов.

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