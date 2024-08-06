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В среду в Латвии образуется туман, возможен дождь

rus.tvnet.lv/LETA
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Туман. Иллюстративное фото.
Туман. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

Как вчера и сегодня, в ближайшие сутки в Латвии снова прогнозируются туман, солнце и хотя бы незначительное количество дождевых облаков, сообщают синоптики.

В ночь на среду во многих местах образуется туман, местами возможен кратковременный дождь. Ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха понизится до +11...+16 градусов.

Днем будет выглядывать солнце, местами пройдут кратковременные дожди и возможна гроза. Больше осадков выпадет в Латгале. Будет дуть слабый ветер, преимущественно северный, воздух прогреется до +22...+26 градусов.

В Риге 7 августа ожидается переменная облачность, без осадков, во второй половине дня небо прояснится. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня - северный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +16 градусов ночью и +23 градуса днем.

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