В среду в Латвии образуется туман, возможен дождь

В ночь на среду во многих местах образуется туман, местами возможен кратковременный дождь. Ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха понизится до +11...+16 градусов.

Днем будет выглядывать солнце, местами пройдут кратковременные дожди и возможна гроза. Больше осадков выпадет в Латгале. Будет дуть слабый ветер, преимущественно северный, воздух прогреется до +22...+26 градусов.

В Риге 7 августа ожидается переменная облачность, без осадков, во второй половине дня небо прояснится. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня - северный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +16 градусов ночью и +23 градуса днем.

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