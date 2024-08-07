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Синоптики: на Латвию идет новая волна жары

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Жара
Жара Фото: AFP/SCANPIX

Последние прогнозы погоды показывают, что в середине следующей недели в Латвии ожидается волна жары, сообщает lsm.lv.

В середине недели в Латвию придет жаркая воздушная масса, и уже в среду, 14 августа, температура воздуха составит около +30 градусов. Наиболее вероятные сценарии прогноза предполагают, что жара продержится 2-3 дня, а максимальная температура превысит +30 градусов.

В жару могут образовываться грозовые тучи, которые могут принести местами сильный ветер, проливной дождь и град.

Ранее сообщалось, что в начале прошлой недели на Латвию обрушился самый сильный летний шторм за всю историю.

Видео: Последствия бури

Галерея: Последствия бури 

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