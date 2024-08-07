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Температура воды на пляже Кипсалы достигла +23 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Открытие купального сезона на пляже Кипсала.
Открытие купального сезона на пляже Кипсала. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Вода в Даугаве на пляже Кипсалы прогрелась до +23 градусов, сообщает Рижская муниципальная полиция.

Вода в озерах также теплая. Температура воды на пляжах озера Бабелитис и Кишэзерса составляет +22 градуса. На Луцавсале и в Вецаки температура воды достигает 21 градуса.

Самая холодная вода - на пляжах Вакарбулли и Румбулы, где она прогрелась до +20 градусов. По данным Инспекции здравоохранения, результаты микробиологических исследований воды на рижском пляже на Румбуле пока не свидетельствуют о достаточном снижении уровня загрязнения, поэтому введенный ранее запрет на купание заменен рекомендацией не купаться.

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