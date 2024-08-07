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В четверг температура воздуха поднимется до +27 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето в парке
Лето в парке Фото: AFP/SCANPIX

В четверг днем температура воздуха в Латвии составит +22...+27 градусов, сообщают синоптики.

Облачность будет легкой и переменной, местами возможен кратковременный дождь. Ночью и утром ожидается туман.

Днем и ночью ожидается слабый ветер и безветрие.

Минимальная температура воздуха на восходе составит +10...+15 градусов.

В четверг в Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Ветра почти не будет. Ночью температура воздуха опустится до +15...+16 градусов, в пригородах - до +11...+13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +25...+26 градусов.

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