В четверг температура воздуха поднимется до +27 градусов

В четверг в Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Ветра почти не будет. Ночью температура воздуха опустится до +15...+16 градусов, в пригородах - до +11...+13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +25...+26 градусов.