В четверг температура воздуха поднимется до +27 градусов

В четверг днем температура воздуха в Латвии составит +22...+27 градусов, сообщают синоптики.
Облачность будет легкой и переменной, местами возможен кратковременный дождь. Ночью и утром ожидается туман.
Днем и ночью ожидается слабый ветер и безветрие.
Минимальная температура воздуха на восходе составит +10...+15 градусов.
В четверг в Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Ветра почти не будет. Ночью температура воздуха опустится до +15...+16 градусов, в пригородах - до +11...+13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +25...+26 градусов.
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