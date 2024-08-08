Синоптики рассказали, ждать ли в пятницу дождей

Ночью будет частично облачно, в некоторых районах западных и центральных краев страны прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных местах образуется туман. При слабом ветре температура воздуха понизится до +12...+18 градусов.

Днем сквозь облака выглянет солнце и воздух прогреется до +22...+27 градусов. Больше осадков будет во второй половине дня. Южный и западный ветер от слабого до умеренного во время грозы будет порывистым.

В Риге во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны ливни с грозами. Будет преобладать слабый южный ветер. Температура воздуха составит +18 градусов ночью и +26 в середине дня.

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