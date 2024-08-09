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В пятницу в некоторых районах Латвии ожидаются сильные дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Латвии
Дождь в Латвии Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу в Латвии до обеда местами, а во второй половине дня уже во многих областях пройдут кратковременные дожди, в отдельных местах - сильные дожди с грозами, возможен и град, прогнозируют синоптики.

Облачность будет переменной. Ветер - южный и западный от слабого до умеренного, под влиянием интенсивных осадков местами ожидаются резкие порывы ветра до 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +24...+28 градусов, на побережье местами температура не превысит +22...+23 градуса.

В Риге увеличится облачность и во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможны ливни с грозами. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - порывистый. В середине дня воздух прогреется до +26...+27 градусов.

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