В пятницу в некоторых районах Латвии ожидаются сильные дожди

Облачность будет переменной. Ветер - южный и западный от слабого до умеренного, под влиянием интенсивных осадков местами ожидаются резкие порывы ветра до 18 метров в секунду.

В Риге увеличится облачность и во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможны ливни с грозами. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - порывистый. В середине дня воздух прогреется до +26...+27 градусов.