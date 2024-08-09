Дождь, ветер, гроза: синоптики рассказали о погоде на выходных

В ближайшие три дня в Латвии ожидаются порывы западного ветра до 12-17 метров в секунду, а на побережье и под грозовыми облаками их сила может достигать 20-22 метров в секунду.

Часто будет светить солнце и временами - идти дождь, местами ожидаются сильные ливни с грозами. Дожди и грозовые облака больше всего затронут Видземе, где местами после продолжительных ливней может затопить наиболее низкие места. В некоторых районах Видземе количество осадков превысит 50 миллиметров.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, максимальная температура днем составит +17...+22 градуса, в субботу будет на один-два градуса теплее.

Ожидается, что во вторник и в середине следующей недели погода будет преимущественно сухой и солнечной, со слабым ветром. Температура воздуха повысится, а в конце недели под влиянием циклона прогнозируются дожди и более прохладная погода.

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