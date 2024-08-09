В субботу в Латвии будет дуть порывистый ветер; воздух прогреется до +24 градусов

Ближайшей ночью местами в Видземе и Латгале ожидаются кратковременные дожди из уходящих облаков, а потом начиная с запада страны небо станет пасмурным, и Латвию пересечет обширная зона, в Курземе ожидается сильный дождь.

На побережье будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +14...+18 градусов.

Вечером в отдельных районах Курземе и Видземе ожидаются сильные дожди и грозы. Западный, юго-западный ветер порывами до 12-17 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +19...+24 градуса.

В Риге в субботу будет переменная облачность, в конце ночи пройдет дождь, днем также возможны кратковременные дожди. Ночью будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, столбик термометра опустится до +16 градусов; днем ожидаются порывы западного ветра до 14 метров в секунду, потеплеет до +22 градусов.

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