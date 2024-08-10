В субботу вечером ожидаются сильные и долгие дожди. Объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Над морем и Рижским заливом сформируются дождевые облака, которые принесут сильные и продолжительные дожди в восточную часть страны, а также на север Курземе.

В некоторых частях Видземе осадки будут очень сильными. Дождь будет идти с перерывами, но продолжится в течение дня и следующей ночи.

Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы до 6:00 понедельника, 12 августа.

В результате очень большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться.

Ожидается затопление пойм рек и низменных территорий, что может привести к затоплению собственности и инфраструктуры в некоторых местах, возможны размывы дорог и повреждение инфраструктуры.

В связи с сильным дождем на севере Видземе объявлено оранжевое предупреждение, а в восточной части страны и на севере Курземе - желтое предупреждение.

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