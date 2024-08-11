Синоптики объявили желтое предупреждение на востоке Латвии из-за грозы и ливней

Из-за непогоды в восточной части страны объявлено желтое предупреждение, действующее с 8:15 до 20:00.

Naktī Vidzemē intensīvi zibeņoja. Šodien pērkona negaiss turpināsies vietām valsts austrumos, spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums ar stiprām lietusgāzēm! pic.twitter.com/r2kj9Wsfdf — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 11, 2024

Как сообщалось, в воскресенье в Латвии местами будет солнечно, но на большей части территории пройдут дожди, а в восточных областях в первой половине дня ожидается гроза с сильными ливнями, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии LVĢMC.

Во многих районах на востоке страны осадки будут продолжительными и обильными, в Видземе ожидаются чрезвычайно сильный дождь и гроза. Из-за грозы в восточной части страны объявлено желтое предупреждение, которое действует с 8:15 до 20:00 часов. Будет дуть западный, юго-западный ветер от умеренного до умеренно сильного, в порывах скоростью до 15-19 метров в секунду (м/с). С приходом более прохладных воздушных масс столбики термометров поднимутся лишь до +16…+20 градусов.

В Риге временами будет выглядывать солнце, но возможны кратковременные дожди и гроза. Западный, юго-западный ветер от умеренного до умеренно сильного в порывах будет усиливаться до 15 м/с. Воздух прогреется до +18…+19 градусов.

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