Вторник будет весьма солнечным

Слабый и умеренный западный ветер перейдет в северный, ночью на побережье ожидаются его порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, на побережье - до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге ночью пройдет кратковременный дождь, днем облачность уменьшится, осадков не ожидается. Ночная температура составит около +15 градусов, днем - до +21...+22 градусов.

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