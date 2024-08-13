Лето продолжается: в среду будет солнечно, воздух прогреется до +26 градусов

Ночью в основном ожидается ясное небо, местами образуется туман. При слабом ветре и в отсутствие ветра воздух остынет до +9...+14 градусов.

Днем облаков будет мало, будет светить солнце и дуть слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +21...+26 градусов.

В Риге в среду ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер - слабый. Температура воздуха ночью будет колебаться у отметки +15 градусов, в пригороде похолодает до +11...+13 градусов; днем воздух прогреется до +24 градусов, у моря температура не превысит +22 градусов.

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