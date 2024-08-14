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Четверг будет солнечным: воздух прогреется до +28 градусов

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Фото: Ieva Čīka/LETA

Днем в четверг, 15 августа, температура воздуха в Латвии составит +23...+28 градусов, прогнозируют синоптики.

Самым жарким день будет в Курземе и Земгале. По всей стране ожидается сухая и солнечная погода со слабым ветром.

Ночью и ранним утром температура воздуха понизится до +9...+15 градусов, местами образуется туман.

В Риге в четверг также сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +15 градусов, местами в пригороде - до +11 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до +27 градусов.

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