Четверг будет солнечным: воздух прогреется до +28 градусов

Самым жарким день будет в Курземе и Земгале. По всей стране ожидается сухая и солнечная погода со слабым ветром.

Ночью и ранним утром температура воздуха понизится до +9...+15 градусов, местами образуется туман.

В Риге в четверг также сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +15 градусов, местами в пригороде - до +11 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до +27 градусов.

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