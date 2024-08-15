В пятницу в Латвии будет облачно, пройдут дожди

В ближайшую ночь на большей части страны будет по-прежнему малооблачно, осадков не ожидается. При слабом южном ветре температура воздуха понизится до +14...+19 градусов, местами в восточных краях - до +11 градусов.

Днем ожидается частичная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Более высокая вероятность осадков прогнозируется во второй половине дня в центральной части страны.

Южный ветер сменится западным от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +23...+28 градусов, а местами на побережье не превысит +21...+22 градусов. Самым теплым день будет в Латгале.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, днем облаков станет больше, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, днем его сменит юго-западный и западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +18 градусов, а днем достигнет +26 градусов.

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