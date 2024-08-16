В субботу в Латвии ожидаются кратковременные дожди

В некоторых регионах также возможны сильные дожди и грозы - с наибольшей вероятностью во второй половине дня и вечером на юго-востоке страны.

Ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, во второй половине дня - северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +15...+19 градусов, днем - от +21 градуса на морском побережье до +26 градусов в Латгале и Селии.

В Риге ночью возможен кратковременный дождь, температура воздуха составит до +18 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов.

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