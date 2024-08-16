Сб, 17.08.2024
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В субботу в Латвии ожидаются кратковременные дожди, возможна и гроза

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Собака на пешеходном переходе в дождь
Собака на пешеходном переходе в дождь Фото: Edijs Pālens/LETA

В субботу солнце будет проглядывать через облака лишь периодически, во второй половине дня в центральном и восточном районах пройдут кратковременные дожди, возможна и гроза, прогнозируют синоптики.

Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +21...+26 градусов, однако местами на побережье не будет теплее +19...+20 градусов.

В столице также большую часть дня будет облачно, а во второй половине дня ожидается кратковременный дождь.

Продолжит дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +22...+24 градусов.

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