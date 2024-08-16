В субботу солнце будет проглядывать через облака лишь периодически, во второй половине дня в центральном и восточном районах пройдут кратковременные дожди, возможна и гроза, прогнозируют синоптики.
В субботу в Латвии ожидаются кратковременные дожди, возможна и гроза
Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +21...+26 градусов, однако местами на побережье не будет теплее +19...+20 градусов.
В столице также большую часть дня будет облачно, а во второй половине дня ожидается кратковременный дождь.
Продолжит дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +22...+24 градусов.
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